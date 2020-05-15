台股今（15）日消息面半導體龍頭台積電宣布將在美國設立晶圓廠激勵，呈現高檔震盪走勢，午盤過後指數維持10,800點上震盪行情。凱基投顧下周看好五大題材類股，包含：高速傳輸晶片股、BMC晶片股、類比IC股、連接器股、散熱股等，預期下周指數在10,600-11,000點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國際利多因素：

1.美國4月非農就業人數減少2050萬人，失業率14.7％；市場預估就業人數減少2200萬人，失業率20％；4月平均時薪月增4.7％、年增7.9％，分別優於預估的0.3％與3.3％。

2.4月大陸國內手機市場整體出貨量4,172.8萬支，年增14.2％，與前一月出貨量2,175.6萬支相比，月增近92％。

另提醒留意五項國內外利空因素： 1.4月份全體上市公司營收總計2兆5,137億元，較去年同月減少608億元，年減2.36％；累計前4月營收年減5.74％。

2.各國逐步解除封鎖，但韓國、大陸與日本解禁後，陸續傳出確診病例回升，印度的感染人數突破7萬人，亞洲第二高，俄羅斯確診病例更突破23萬人，全球第二高，僅次於美國，市場擔憂可能面臨第二波疫情危機。

3.MSCI半年度權重調整，台股在「全球市場指數」、「亞洲除日本指數」及「全球新興市場指數」等，三大指數權重皆遭調降，證期局初估影響台股約13.55億美元（400億元台幣）；最新權重將於5月29日收盤生效。

4.聯準會主席鮑爾指出肺炎疫情大流行，示警美國經濟面臨「重大下行風險」，可能需要採取更多刺激措施，才能使美國經濟擺脫低迷。但鮑爾表示不考慮實施負利率政策。

5.美國上周初次請領失業救濟金人數為298.1萬人，高於經濟學家平均預估的250萬人；累計過去8周，初領失業救濟金人數合計達3,650萬人。

(工商 )