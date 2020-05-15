新冠肺炎(COVID-19)疫情雖然有逐漸趨緩之勢，但防疫仍不可掉以輕心，為讓消費者可以更安心賞車，Gogoro 推出「到府賞車」服務，消費者只要透過Gogoro 官網預約，即可享受賞車諮詢、試騎體驗到府服務，由 Gogoro 服務體驗顧問專人聯繫，提供消費者最有溫度的服務。

Gogoro 宣布首創推出「到府賞車」服務，並提供暖心購車優惠，從 5/16(六) 起至 6/15(一)，凡購買 Gogoro S2 ABS、Gogoro S2、Gogoro 2 Delight 和 Gogoro 3 Delight 車款，即享有 $2,000 購車金，若是汰舊換新，Gogoro 再贈價值「5 萬元碰車險」，讓消費者在疫情期間，能夠買得開心也買得安心。

在防疫期間 Gogoro 推出的線上網路商店訂車服務，頗受歡迎，為了滿足消費者更進一步實際騎乘的需求，Gogoro 自即日起至 6/15 止推出「到府賞車」服務，消費者只需前往 Gogoro 官網預約到府賞車，輸入賞車人數和地點（服務範圍於門市 3 公里內）後回傳預約，後續將由 Gogoro 服務體驗顧問進行聯繫，消費者只需在家備妥駕照，就能享受安心的賞車服務。

貼心的 Gogoro 服務體驗顧問在出車前，皆確實做好自主健康管理，試駕車輛也會進行全面消毒，預約民眾不僅可以安心賞車、盡興騎乘體驗，還有機會獲得 Gogoro 品牌手提袋和口罩等賞車禮，數量有限、預約從速。防疫期間，消費者可以多加善用Gogoro「到府賞車」服務，賞車、體驗、付訂一次完成。

5/16(六) 起至 6/15(一)，凡購買 Gogoro S2 ABS、Gogoro S2、Gogoro 2 Delight 和 Gogoro 3 Delight 車款，即享有$2,000購車金，購買 Gogoro 3 Delight 還加贈極輕風雨衣，讓你騎車擋風擋雨可以更有型；此外，Gogoro VIVA 系列限時降價活動持續開跑，只要 $29,980 起，入手 Gogoro VIVA 系列車款，Gogoro 將持續加碼最高 $3,000 購車金，若淘汰並新購電動機車，還享有政府汰購換新擴大補助，最高補助 $25,000萬元，Gogoro 隨贈價值「5 萬元碰車險」，讓你輕鬆騎無負擔。Gogoro 優惠活動不只如此，Gogoro 輕鬆購專屬分期優惠方案，低頭款、低利率，全車系最低只須日付 $50 ，就能在初夏時節輕鬆把智慧雙輪騎回家！

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