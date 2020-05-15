世界衛生組織（WHO）第73屆世界衛生大會（WHA）訂於18日開議，我方至今仍未收到邀請函。知情人士指出，有關於台灣參與WHA議題的發展接下來有四個情境，今年獲WHO幹事長邀請的機率「趨近於零」，而最為合理且受歡迎的是在未來復會的時候，會員國再做深入討論。

第一個情境是WHO幹事長譚德塞突然「覺醒」，在各國力促之下，決定秉持中立、專業立場發函邀請台灣以觀察員身份出席WHA。不過以譚德塞與WHO秘書處目前對外發言來看，這個情境發生的可能性「趨近於零」。

第二個情景是經過協商之後，會員國所提出的案子會採取有限度辯論的方式處理，就像過去三年都發生過二對二辯論的方式，這種方式應該是大部分會員國都可以接受的。

第三個情境就是協商不成演變成大辯論。由於今年大會改採視訊會議方式進行，若是發生這種情形，因為大家都沒經驗場面可能會失控，發起的人可能會成為眾矢之的。

第四個情境就是因為今年議程非常緊湊，而且大家希望能夠聚焦在疫情上，所以有可能有待未來復會的時候，會員國再來就台灣參與WHA一案做比較深入的討論，這個選項是目前最受大家歡迎的。

知情人士表示，第二個與第四個情境是比較理性的選擇，也比較符合我們的利益，「我們不願意被國際社會認為不顧大體，我們不是Trouble Maker，我們是Responsible Stakeholder。」

知情人士強調，如果今年以觀察員身份參與WHA的目標，並不代表是失敗，應該要用「還沒有成功」形容會更貼切。今年理念相近國家為我執言增加了，發言層級也越來越高，私下助我的理念相近國家數目也增加，WHO秘書處不論是主動、被動說明台灣參與的情形或是解釋立場的頻率更是前所未見，充分反映國際社會對台灣參與議題的高度關切造成WHO很大的壓力。

(中時 )