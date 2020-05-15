去年美國總統川普屢次要求聯準會降息，更是經常抱怨美元太過強勢，將會傷害美國製造業，不過，川普最新接受媒體訪問時，卻改口說道，「每個人都想要擁有美元，美元維持強勢，將有助於經濟復甦」。
外媒報導，川普周四(14日)揭受專訪時表示，我們正處於零利率，現在是擁有美元的好時機，大家都想要擁有美元，我們將維持其強勁走勢，現在強勢美元是個很棒的事。
周四美元指數小漲0.04%，至100.335，連兩天走高，站上3週來高點。外匯分析師Kathy Lien認為，聯準會拒絕負利率，以及中美關係再陷緊張，都推升美元近期走勢。
麥格理期貨分析師Thierry Wizman則指出，因為大多數跨國融資和貿易都是以美元進行，在過去的市場動盪中，美元也經歷了類似的上漲。
文章來源：MarketWatch After years of calling for weaker currency, Trump declares ‘strong dollar’ a good thing
(中時電子報)
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