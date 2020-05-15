全球第三大汽車傳動系統製造廠-和大（1536）集團，今（15）日舉行嘉義大埔美園區三廠暨宿舍新建工程上樑典禮，邀請嘉義縣長翁章梁見證和大新廠階段性重大進展。

和大集團董事長沈國榮表示，隨著5月歐美各國陸續解封，各廠5月將陸續恢復生產動能，和大主力客戶已開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

沈國榮進一步表示，和大短期營收雖受疫情影響，仍看好長期車市復甦的強勁力道，持續按照原定擴廠投資計畫，興建嘉義三廠，和大已準備好提前佈置2021年供應亞、歐、美系電動車大廠產能需求的能量。

和大嘉義三廠總土地面積9,127坪，總建築面積8,985坪，規劃興建廠房及宿舍生活大樓；其中，廠房可建置十條智能化產線，主供歐美電動車動力系統組件；宿舍大樓可容納約300人，將可整合和大嘉義廠區同仁居住需求。

嘉義三廠總興建金額近12億元，機器設備投資約30億元，總投資額達42億元，展現和大持續加碼投資台灣，呼應政府回台投資專案，及看好綠能電動車成長的趨勢。

面對2020年動盪的經濟局勢，和大早已預先儲備未來歐美與大陸電動車的成長力道，憑藉過去十多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。

在研發技術方面，和大集團已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，預估2021年第二季之後嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地，帶動和大產能再創新高的基石。

隨著全球疫情趨穩，各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，預期今年全球車市雖受疫情影響，但和大仍深具信心在短期營收能回復過往水準，因為全球各國電動車的發展趨勢已經啟動，而和大也已準備好搶攻來自美國、歐洲及大陸等電動車龐大的商機，迎接新世紀的來臨，早日邁入節能減碳綠色企業之列，再創巔峰。

(工商 )