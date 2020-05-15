民間全民電視股份有限公司（民視）去年3月驚爆家變，前董事長郭倍宏遭撤換，由原任總經理的王明玉接任董事長，而今年「擁郭派」勢力有意捲土重來，民視及民視母公司、最大股東「民間投資股份有限公司」（民投）15日舉行股東常會，下午將進行董事改選，王明玉中午接受訪問時，表示上午會議很順利，尤其今年民視發放股利每股0.235，多表示贊同無其他異議，至於下午兩點的董事改選，王明玉信心地說「共有七席董事、兩席監察人，看股東支持度，應該有把握」。

先前頻傳擁郭派動作頻頻，王明玉指出，上午股東常會10點舉行，一個半小時就順利結束，而民視擁有兩萬多名股東，「股東想發言就讓他們發言，應該讓他們把問題講出來，我們記錄下來」，包括談到民視上市上櫃、民投不上櫃等問題，有股東認為，起初創立民視雖不是為了賺錢，是為了要有媒體第四權能為台灣發聲，但隨環境改變，老股東凋零第二代接棒，想法有所不同，期望上市後股票市值能翻倍，超過現有13元，王明玉表示「董事會裡會討論適當時機，討論配套」。

民間全民電視15日上午舉行股東常會。（許政榆攝）

王明玉提到，「當然股東有不同意見，事實上民視不是內鬥」，對於先前有股東收到指控王明玉的黑函，更要求股東將委託書寄到由郭倍宏創立的「喜樂島聯盟」政黨台南辦公室，對此王明玉說「今天有人針對喜樂島發信給股東」，包括擁有地址、打電話，「股東對這方面相當質疑，也要追究」。

郭倍宏在任期間因鮮明政治立場，經營方向和多數股東不同，去年3月民投召開董事會，時任民投董事長的郭倍宏，不到3分鐘就遭以不適任為由撤換，今年股東會召開前夕，傳出擁郭派為爭回經營權蠢蠢欲動，而民視、民投股東更陸續接到不具名黑函，指控王明玉設立人頭公司「富冠全球」，搬走民視公款逾11億元，還附上回郵信封，要求股東將委託書寄到由郭倍宏創立的「喜樂島聯盟」政黨台南辦公室，對此王明玉發出五點聲明駁斥掏空一事，稱檢方在去年4月20日予以不起訴處分，認為指控子虛烏有。

為捍衛經營權，王明玉以「堅持努力不懈，迎接台灣的曙光」為題寫給民視股東公開信，點名郭倍宏讓民視嚴重偏離創台宗旨、淪為政黨工具，導致民視在2018年到2019年上半年經營績效大幅下滑，信中也對股東信心喊話，指去年下半年民視新聞、戲劇與節目投入新媒體後，點閱數雙雙破百萬，業績已轉虧為盈，今年確定能發股利；對於王明玉發給股東公開信，前董座田再庭等人也發出「台灣的眼睛如何看到未來？」的信給股東，兩派人馬隔空交戰。

(中時 )