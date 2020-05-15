中原大學副教授招明威除了上課爆發爭議，近日還遭學生家長投訴在外開設生醫公司，又與廣告公司爆發財務糾紛。對此，招明威解釋生醫公司是學校育成中心計畫，財務糾紛也已達成和解。不過，學校表示確實有收到家長、學生的投訴，已成立調查小組。

桃園中原大學生物科技系副教授招明威近日遭學生家長投訴，指招在校外利用碩博生在外開設生醫公司「肽研生醫」，還找莊姓女學生掛名董事長，此外另還與廣告公司因10萬元的廣告宣傳費產生糾紛。

招明威在事件被報導出來後，在臉書上發表聲明，否認開設生醫公司，且肽研生醫本就是透過學校的育成中心的計畫，衍生出來的企業，符合科技部「萌芽計畫」法規。強調初創大家都在學習，其餘股東也持平投入一樣資金，一切合法公開。

另外，針對莊姓女博生掛名，他回應，無強迫莊生擔任董事長，科技部「萌芽計畫」教師只能輔助，她有意願著力於公司，他會支持，況且莊生與其父合資總佔比有一定比例的股權。

招明威說，目前正在與公司討論，後續將研擬更多資料公布，目前還在蒐集階段。至於針對積欠廠商10萬廣告費，招明威說因為是公司顧問，對此事並不太清楚，但公司方面在周三就已經和廠商達成和解，稱是誤會一場。

中原大學目前皆已接獲家長和學生的投訴，會成立調查小組了解事件經過。

(中時 )