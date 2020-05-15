外資針對矽力-KY(6415)出具最新報告指出，看好在5G建設及大陸半導體自製率攀升下，矽力-KY將成為受益股，2020年營收也將持續成長20~30%，故亞系、美系外資分別將矽力-KY目標價調升到1503元、1500元。

矽力-KY第一季營收28.54億元，季減14.09%、年增38.88%，單季稅後純益7億元，每股稅後獲利7.67元，單季毛利率為49.79%，季減0.22個百分點、年增3.6個百分點。

亞系外資表示，矽力-KY儘管第一季度消費者需求疲軟，但自3月起已陸續回溫，並無取消訂單的問題，此外5G基礎設施，加上數據中心和因居家辦公強勁帶動的PC需求，故維持2020年營收將成長20~30%。值得注意的是，由於低價消費電子需求和5G智慧手機帶動PMIC(電源供應器管理IC)的市場復甦，矽力-KY也認為下半年營運動能可望優於上半年。

亞系外資表示，美中貿易緊張局勢加速了大陸半導體在地化，特別是對於PMIC，PMIC一直以來都由美國IDM，如德儀(TI)來主導，但現在我們看到矽力-KY在全球市場份額已經從2~3%增長到大於10%，且在華為供應鏈、5G基礎設施及電動汽車等高功率應用中含量增長，矽力-KY預計今年在大陸的收入營收將超過海外市場，惟今年汽車市場疲軟，預計明年才有機會回溫，將矽力-KY目標價從991元調升到1503元、目標維持買進，預估矽力-KY在2020年、2021年每股獲利成長6.2%、11.6%，分別為37.57元以及49.53元。

美系外資表示，矽力-KY第二季在5G基礎設施、數據中心和NB的穩健需求下將持續，預計矽力-KY下半年營收將持續增長，2020年全年有20~30%的增長，且隨著新冠肺炎疫情緩解，也將帶動大陸消費品市場反彈，屆時NB需求可能會下降，但矽力-KY也會有更好的產品組合，有利於利潤率表現，將矽力-KY目標價由1300元調升到1500元、維持買進評等。

(時報資訊)