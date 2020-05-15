大陸積極推動補貼政策救車市，車用端子廠—胡連(6279)營運可望受惠，歐系外資將胡連2020年及2021年的每股盈餘微幅上調0.4%到1.1%，不過由於公司股價從低點已反彈50%，給予「中立」評等。

根據中國汽車協會統計，2020年第1季大陸汽車產銷量分別為347.6萬輛與366.7萬輛，較2019年第1季大幅衰退45.1%與42.4%，新冠肺炎疫情重創大陸及全球車市，大陸商務部、國家發改委聯手推救車市新政，多個大陸省市頒布新車補貼政策，並鬆綁汽車限購，希望能刺激需求低迷的大陸車市。

受到新冠肺炎疫情影響，胡連第1季稅後盈餘為5698萬元，年減51.05%，單季每股盈餘為0.59元；累計前4月合併營收為10.1億元，年減10.06%。

歐系外資出具最新報告表示，儘管東南亞和歐盟仍處於停擺狀態，但這種影響被大陸車市復甦(佔銷售的60%到70%)所抵消，根據CAA的最新數據顯示，由於生產供應鏈正常化，4月中國汽車出貨量同月增長4.4%，加上胡連在東南亞電動汽車，中國新能源汽車，高頻/高速連接器和歐洲一級客戶中新增訂單，可望反應在今年下半年營收，預估今年下半年營收中增加8%到10%，我們將胡連2020年到2021年每股盈餘微調0.4%到1.1%，並將目標價從67元上調至新台幣88元，不過由於股價從低點已反彈50%，維持「中立」評等。

(時報資訊)