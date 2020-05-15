味全龍球員曾陶鎔昨日回母校桃園光明國中跟球隊學弟分享成長歷程時，分享許多不為人知的往事，他提到當年球隊沒有贊助，「球都打爛了，還是補一補、膠帶纏一纏，繼續打下去。」期勉學弟惜福，努力往夢想邁進。昨日捐贈儀式中，感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充對該校棒球隊長期的支持。

去年擴編選秀中加入味全龍的曾陶鎔，過去是中信兄弟球員，2017年球季締造跨場連4打席開轟、兩天敲5轟，兩大中職紀錄，超狂表現被球迷封為「陶鎔大帝」。

曾陶鎔說，自己學生時代，沒得過什麼獎項，也沒被選過為國手，更沒想過自己有一天能在職棒球場上打出全壘打，他只知道：「心裡有了一個目標，然後就堅持到底」，而他一路就只是為了想打棒球、不斷的努力與堅持，像是隻身前往高雄就讀高苑時，雖然陌生，但為了融入南部同學生活，很努力學會台語和同學打成一片，加盟職業球隊後，為了精進打擊技巧，也自學英文，只為了能跟外籍教練討教。

國中教練形容，唸國中時的陶鎔很瘦小，身型在隊伍中相當不起眼。曾陶鎔說，以前瘦巴巴的沒什麼力氣，根本沒想過有一天能在職棒場上揮出全壘打！但他始終沒有放棄夢想，上大學後拼命重訓鍛鍊身體，漸漸發現自己能做到很多事情。

光明國中擁有優良的棒球血統，除了曾陶鎔，歷任校友包括響尾蛇隊的陳聖平、樂天隊的宋家豪、以及廖任磊、廖乙忠兄弟檔球星。光明國中棒球隊以嚴格規範球員自律聞名，重視球員的態度，更要求學業與棒球必須兼顧。

曾陶鎔與頂新和德文教基金會贊助光明國中合影。（味全龍提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年關心棒球產業發展，在2016年人生最低潮時正式推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助多所國中小球具裝備，舉辦講座及訓練營等。魏應充近年多次造訪光明國中，除了捐贈交通車、棒球設備用具等以外，也每年定期捐款支持球隊照顧球員們的營養與住宿等日常生活所需，希望能讓小球員們無後顧之憂的練習與比賽。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏董相當心繫小球員的練習與準備比賽的各式資源是否足夠，由於這次疫情的衝擊，擔心棒球隊也受到影響，因此請基金會立刻籌措紓困資金。蕭副執行長也鼓勵同學們，現在努力堅持夢想，將來他們也可以像學長曾陶鎔一樣，成為榜樣回饋學弟，啟動善的循環。

校長何信璋昨天在捐贈儀式上，也以麥可喬丹的人生奮鬥故事來鼓勵小球員：「連麥可喬丹這樣的神級籃球球星都永不放棄，一練再練，在任何比賽之前，總是比別人更認真、更努力的練習。巨星如此，何況其他人。」

頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充希望能透過「追夢工程計畫」，提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。待這些選手們學成歸國後，能夠將日本所學的球技與態度回饋給台灣棒球，更歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。

(中時 )