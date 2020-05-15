時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭日前力挺罷免高雄市長韓國瑜，全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日發文痛批王婉諭，引起朝野4黨罕見團結痛批。對此，國民黨台北市議員羅智強舉同樣曾是時力的洪慈庸反駁，痛批1450網軍又「雙重標準」。

羅智強說今(15日)表示，「李來希的錯不在批評王婉諭，王婉瑜是立法委員、公眾人物，批評她是李來希的言論自由。李來希的錯在於，他說王婉諭把小燈泡的頭踢到高雄去，這一點他也不能認同」

對於網路上有疑似1450網軍批評他，把批評洪慈庸的事拿來類比李來希，他解釋，先前批評洪慈庸面對269旅半年三案輕生，還誇國防部漸漸願意改變，是雙重標準。

他反問批評者，第一，「請問洪仲丘的悲劇，誰都遺憾，馬英九總統道歉、親赴靈堂卻遭家屬羞辱蔡英文綁著『國防布』上街頭，不是事實？不能評論？這不是雙重標準？」。

第二，他直言，「多數媒體，早已放棄監督執政者的天職」，「專心監督在野黨」，且「又有朝廷養的如海嘯蝗蟲般的1450，做為錦衣衞四方扭曲事實、帶風向」，「要站在執政者的監督面，本來就要有被萬箭穿心的準備」。

第三，羅智強最後表示，「要譴責李來希很容易，他的說法，我也無法接受」，但中原大學副教授招名威歧視陸生，1450完全一語不發、甚至大力護航，遇到李來希還大聲譴責，這樣看顏色變立場的正義，是一種變色龍的正義。

(中時電子報)