日本4月份批發物價創將近4年最快衰退速度，顯示新冠肺炎重創日本經濟，使得這個全球第三大經濟體可能再度陷入通縮的風險。

日銀15日（周五）公布衡量企業之間商品與服務交易價格的企業物價指數（CGPI），4月份較去年同期跌落2.3％，價跌情況比市場預期的下滑1.6％更深，比3月份CGPI年減幅度0.4％更擴大，並寫下2016年11月以來最深跌幅，主要歸因於石油與非鐵金屬價格重挫。

(工商 )