日本4月批發物價減幅創將近4年最大 13:342020/05/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本4月份批發物價創將近4年最快衰退速度，顯示新冠肺炎重創日本經濟，使得這個全球第三大經濟體可能再度陷入通縮的風險。 日銀15日（周五）公布衡量企業之間商品與服務交易價格的企業物價指數（CGPI），4月份較去年同期跌落2.3％，價跌情況比市場預期的下滑1.6％更深，比3月份CGPI年減幅度0.4％更擴大，並寫下2016年11月以來最深跌幅，主要歸因於石油與非鐵金屬價格重挫。 (工商 ) #全球 #批發 #物價 #創將 #CGPI 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北批發市場蔬果農藥殘留抽驗 不合格率3.04％ 16:232020/05/11 生活 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 《美股》業績差、「錢」景淡 UA重挫9.72％ 10:342020/05/12 財經 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 全球救經濟 多重資產穩中求勝 04:102020/05/13 投資理財 《台北股市》MSCI台股權重 3大市場指數全遭調降 12:162020/05/13 財經 《其他電子》金寶新總經理陳威昌出線 17:392020/05/13 財經 就業寒冬 購物慾全消火 專家爆傷害恐達數年 21:472020/05/13 財經 建快捷通道 助兩岸經濟復甦 04:102020/05/15 論壇廣場 創意配息5元 今年營運可期 04:102020/05/15 證券．權證 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電別被騙！赴美設廠…驚爆3大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。