台農23號肉質細嫩密緻，果肉黃或橙黃色，有喜氣旺旺來的感覺。（廖素慧攝）

台農23號選用台農19號、21號雜交育種而成。（廖素慧攝）

農委會嘉義農業試驗分所選育出4至10月適合生產的新品種鳳梨台農23號，耐溼雨、耐貯運，品質優良，甜度18.2，隱藏淡淡芒果香氣，園藝系副研究員官青杉說，目前到日本試行銷，反應不錯，以後內、外銷多了新選擇，增加果農收益。

官青杉說，台農23號選用台農19號、21號雜交育種，24年來不斷改良到最佳果實，取得品種權，它的特性是容易栽培，耐多雨環境，適合台灣高溫潮溼氣候。

官青杉說，台農23號肉質細嫩密緻，果肉黃或橙黃色，糖度高，鳳味香濃，還有微微的芒果風味，糖度平均16至18度，酸度0.4％至0.7％，糖酸比26至34，口感好。

在種植方面，官青杉說，台農23號植株低矮，管理方便，可用機械省工作業，植株自然抽穗率低，秋冬季可生產，耐儲存的好處就是適合外銷。

官青杉說，鳳梨成長期間少用農藥，果實富含水分、維生素、礦物質及纖維質，營養價值高，又能幫助腸胃蠕動，是優良的保健果品。

嘉義農試所分所長陳甘澍說，國內目前鳳梨每年收穫面積約8000公頃，廣受消費者喜歡的金鑽鳳梨最佳賞味期約是2至5月，台農23號鳳梨的賞味期約4至10月，消費者可以一整年都吃到風味不同的優質鳳梨。

(中時 )