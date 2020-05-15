國民黨主席江啟臣上午舉行「國政挑戰」記者會。（趙婉淳攝）

無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判2年10個月徒刑，但因未被宣告褫奪公權，等同將以立委身分坐牢。詢及是否呼籲傅崐萁主動請辭立委，國民黨主席江啟臣認為身在民主法治國家，一切尊重司法決定，不會因任何個案而有不同答案。

花蓮縣無黨籍立委傅崐萁，被控86年間炒作凱聚、華隆等上市公司股票案，全案纏訟逾20年，台灣高等法院更三審去年判2年10月徒刑，經上訴，最高法院今天駁回上訴定讞，傅崐萁須入獄，傅昨露面向支持者與家人表達感謝與致歉，強調將捐出立委薪俸，還特地向高雄市長韓國瑜喊話，要韓自己加油，無法陪他了。

昨天消息一出，黨內有人認為慶幸尚未讓傅崐萁入黨的聲音，否則引發星火燎原，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨是有紀律的政黨，一切都應按照國民黨的組織規章，包括傅崐萁的案件也是，都須按照正常程序走。

至於是否呼籲傅崐萁主動請辭立委，王育敏說，傅崐萁並非國民黨的黨員，其可為自己做的相關政治決定負責，國民黨不予評論，交給傅崐萁自己決定，看他未來如何處理。媒體追問，一旦傅崐萁請辭後，國民黨有無花蓮縣立委補選名單，王育敏表示，若有此情況再做相關因應。

對於高雄市長韓國瑜再度聲請暫停執行罷韓投票，王育敏指出，這是韓國瑜陣營在法律上擁有的權力，黨中央完全尊重；韓國瑜是國民黨的黨員，也是直轄市執政首長，黨中央將用可協助的資源從旁幫忙韓國瑜，讓更多高雄市民理解韓國瑜的市政，重拾人民信任。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希不當發言恐激起罷韓投票，王育敏說，國民黨不希望李來希的發言對韓國瑜罷免案造成影響，目前已對李來希停權，這就代表國民黨完全不認同他的言論，希望民眾保持理性，不要用政治意識形態對立，炒作罷免案。

(中時 )