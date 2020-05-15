特斯拉（Tesla）車款價格不低，入門款也要150萬以上，是許多車迷又愛又恨的電動車品牌。英國一名男子圖塔拉(Jason Tuatara)買了一台特斯拉Model 3，但才上路不一個月，方向盤竟然整個彈飛，讓他超傻眼。

圖塔拉4月27號在推特貼出方向盤的「分屍照」，他呼籲所有特斯拉車主一定要好好檢查車子，以免同樣的危險情況發生在他們身上。他說：「我知道這車可以自動駕駛，但這已經是完全不同的層級了啦！」

圖塔拉還酸：「特斯拉不是全世界最安全的車子嗎？竟會發生這種事！」並坦言自己盯著分家的方向盤，心裡忍不住擔心起愛車的其他零件，是不是會一件一件跟著分家。

據《紐約郵報》報導，特斯拉收到消息之後在90分鐘內就抵達現場，並交給圖塔拉一輛代步車，以便將原車帶回檢查。不到1天，檢查結果出爐，車廠將Model 3交還給圖塔拉，並告知他方向盤脫落的原因，竟是因為沒有鎖上固定軚盤的螺絲！圖塔拉聽完之後，呼籲特斯拉應提高組裝的水準。

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(中時電子報)