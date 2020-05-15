中央流行疫情指揮中心記者會現場準備芭藥，預告連8天零確診。(圖/擷自中時電子報直播)

中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。(圖擷自指揮中心記者會直播)

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內今日無新增病例，昨(14)日新增324例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,659例(含67,550例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，387人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,470,565例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,440,348例、俄羅斯252,245例、英國233,151例、西班牙229,540例及義大利223,096例為多；病例中301,305例死亡，以美國86,864例、英國33,614例、義大利31,368例、法國27,425例及西班牙27,321例為多。

(中時電子報)