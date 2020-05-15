新冠疫情影響，百業蕭條，對需要各式資源投入的基層棒球校隊，也有不小衝擊。孕育不少職棒選手的桃園市光明國中棒球隊昨天舉辦捐贈儀式，感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充對該校棒球隊長期的支持，身為校友的味全龍球員曾陶鎔也到場分享成為職棒選手的歷程，並提到當年唸光明國中時，沒有外部贊助，「球都打爛了，還是補一補、膠帶纏一纏，繼續打下去」，期勉學弟惜福，努力往夢想邁進。

去年擴編選秀中加入味全龍的曾陶鎔，過去是中信兄弟球員，2017年球季締造跨場連4打席開轟、兩天敲5轟，兩大中職紀錄，超狂表現被球迷封為「陶鎔大帝」。他昨天回母校桃園光明國中跟球隊學弟分享成長歷程時，也提到許多不為人知的往事。

曾陶鎔說，自己學生時代，沒得過什麼獎項，也沒被選過為國手，更沒想過自己有一天能在職棒球場上打出全壘打，他只知道：「心裡有了一個目標，然後就堅持到底」，而他一路就只是為了想打棒球、不斷的努力與堅持，就算孤單或挫折的時候，也從沒想過要放棄，像是隻身前往高雄就讀高苑時，雖然陌生，但為了融入南部同學生活，很努力學會台語和同學打成一片，加盟職業球隊後，為了精進打擊技巧，也自學英文，只為了能跟外籍教練討教。

國中教練形容，唸國中時的陶鎔很瘦小，身型在隊伍中相當不起眼。曾陶鎔說，以前瘦巴巴的沒什麼力氣，根本沒想過有一天能在職棒場上揮出全壘打！但他始終沒有放棄夢想，上大學後拚命重訓鍛鍊身體，漸漸發現自己能做到很多事情。

曾陶鎔也勉勵學弟要懂得感恩，他說當年讀國中時，沒有企業贊助球隊，大家都非常節省克難，球都打爛了，還是補一補、膠帶纏一纏，繼續打下去，每天艱困練球，還得四處去拜託借場地。現在有基金會長期贊助光明國中棒球隊，他希望學弟要知道惜福，而且更加努力。

光明國中擁有優良的棒球血統，除了曾陶鎔，歷任校友包括：響尾蛇隊的陳聖平、樂天隊的宋家豪、以及廖任磊、廖乙忠兄弟檔球星。光明國中棒球隊以嚴格規範球員自律聞名，重視球員的態度，更要求學業與棒球必須兼顧。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年關心棒球產業發展，在2016年人生最低潮時正式推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助多所國中小球具裝備，舉辦講座及訓練營等。魏應充近年多次造訪光明國中，除了捐贈交通車、棒球設備用具等以外，也每年定期捐款支持球隊照顧球員們的營養與住宿等日常生活所需，希望能讓小球員們無後顧之憂的練習與比賽。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏董相當心繫小球員的練習與準備比賽的各式資源是否足夠，由於這次疫情的衝擊，擔心棒球隊也受到影響，因此請基金會立刻籌措紓困資金。蕭副執行長也鼓勵同學們，現在努力堅持夢想，將來他們也可以像學長曾陶鎔一樣，成為榜樣回饋學弟，啟動善的循環。

校長何信璋昨天在捐贈儀式上，也以麥可喬丹的人生奮鬥故事來鼓勵小球員：「連麥可喬丹這樣的神級籃球球星都永不放棄，一練再練，在任何比賽之前，總是比別人更認真、更努力的練習。巨星如此，何況其他人。」

頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充希望能透過『追夢工程計畫』，提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。待這些選手們學成歸國後，能夠將日本所學的球技與態度回饋給台灣棒球，更歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。

(中時電子報)