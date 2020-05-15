環保署今(15)日宣布「環境即時通App」進入 4.0版本，將提供更多個人化環保生活資訊，除新增「臭氧超標預警通知」，持續提供更貼心即時的空污警示來保護民眾健康，也有機車定檢提醒、環保公廁等環境設施地圖等資訊，環境即時通App累積下戴次數已逾51萬人次。

環保署監資處處長張順欽表示，「環境即時通」4.0今次更新，推出「臭氧超標預警通知」、「機車定檢通知」、「機車定檢站查詢」及「公廁查詢」等三項服務， 尤其空污中「臭氧」近年已成需要關注的重要議題，根據資料顯示，2018年起因臭氧8小時平均值超標造成的紅害站日數為359站日，已超越PM2.5超標造成的紅害站日數277站日。

本次環境即時通App 4.0的「臭氧超標預警通知」為國內首創運用大數據及人工智慧提供臭氧8小時平均值超標的預測及預警服務，民眾可參考臭氧超標預警通知，預先對當日戶外活動進行適當安排並採取必要的防護準備。

環境即時通App 4.0也推出手機「機車定檢通知」服務，即時提醒民眾主動完成年度機車排氣定期檢驗以保護環境。

張順欽指出，本次推出環境設施查詢服務，民眾可快速取得附近的環境設施資訊並透過地圖檢視，現階段有公廁及機車定檢站資訊，如身障民眾可快速切換檢視無障礙廁所；攜帶幼兒民眾，可快速切換檢視親子廁所；有性別友善需求民眾，可快速切換檢視性別友善廁所，以人為本的思維，貫穿整個服務設計，未來更將以此精神持續優化及擴充服務，提供更多貼心功能。

環境即時通App累積下戴次數逾51萬人次，平均評等逾4星以上，每月瀏覽次數超過百萬次，是民眾日常生活中不可或缺的好幫手。

(中時 )