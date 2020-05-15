近來中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，法務部調查局資通安全處資安工作站溯源調查後，確認駭客來自海外，正深入追查，調查局同時呼籲企業做好資安防護，避免駭客入侵。

中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，而且是鎖定基礎建設及高科技產業進行攻擊，調查局資安工作站追查發現，駭客是來自海外利用跳板模式進行攻擊，至於駭客身分，目前還在全力釐清。

調查局同時公布駭客攻擊的路徑，呼籲企業加強資安防護，封鎖駭客入侵的機會。

(中時 )