中油遭駭來自海外 調查局籲企業防駭 14:032020/05/15 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油等企業遭駭客入侵，調查局確認駭客來自海外。（本報資訊照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，法務部調查局資通安全處資安工作站溯源調查後，確認駭客來自海外，正深入追查，調查局同時呼籲企業做好資安防護，避免駭客入侵。 中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，而且是鎖定基礎建設及高科技產業進行攻擊，調查局資安工作站追查發現，駭客是來自海外利用跳板模式進行攻擊，至於駭客身分，目前還在全力釐清。 調查局同時公布駭客攻擊的路徑，呼籲企業加強資安防護，封鎖駭客入侵的機會。 (中時 ) #駭客 #調查局 #攻擊 #資安 #中油 也許您會感興趣 推薦閱讀 勒索病毒攻擊激增 企業資安危機升級 04:102020/05/11 財經要聞 產險推出全台首張個人資安險 給民眾數位安全感 13:102020/05/11 財經 《經濟》疫情「宅」在家 Q1電腦、資訊服務營業額創同期新高 16:142020/05/11 財經 《半導體》宇瞻進化技術 聯網資安升級 12:162020/05/12 財經 疫情嚴峻 調查局不忘反毒 今銷燬917公斤毒品 17:282020/05/12 社會 楊金龍三招 強化行動支付資安 04:102020/05/13 金融．稅務 宇瞻資安技術進化 搶遠距辦公商機 04:102020/05/13 產業．科技 內政部否認數位身分證倉促上路：合法、安全、透明慎推 12:062020/05/13 政治 嚴宗大：台灣行動支付資安有三因應機制 11:122020/05/14 財經 社交詐騙免驚！ 和泰產險 個人資安保單登場 04:102020/05/15 產業．科技 社會熱門新聞 北市傳隨機砍人！男凌晨騎車遭刺脖 割喉女殺人未遂送辦 - 社會 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 衝浪衝上床！人妻勾衝浪猛男：「倫家xx癢癢」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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