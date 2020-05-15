何守正分享退休生活心得。（圖／翻攝自何守正sam16臉書）

球星何守正2年前證實和小嫻結束5年婚姻，日前何守正曬近照，分享花了一年時間鍛鍊成小麥色的筋肉人，「徹底改變」身體結果驚人。昨(14日)他再分享退休心得，表示以前有球隊安排每天生活，突然沒人指示後，自己有段時間失去重心和目標，不知道今天要幹嘛，讓他很不喜歡。

何守正退休後改當健身教練，日前他發文分享用自己身體測試理論：「增肌的同時可以減脂嗎？」並從去年4月起進行訓練，一年過去體重少5公斤、體脂重量少7.7公斤、體脂降6.7%，但肌肉卻增重了1/8公斤，實驗大成功，也呼籲大家：「如果我可以，你一定也可以，…有耐心是關鍵，基本上都能完成！」

昨何守正又發文，吐露當運動員時生活單純，每天不用思考太多，跟著球隊安排即可，導致他退休後有段時間不知道怎麼安排每天行程，雖然他已有目標要成為體能教練，但有陣子每天早上還是渾渾噩噩，直到公司成立後才變得忙碌，他也從這個轉變中學會安排行程、學習放鬆，「每週都要有幾個小時，留給自己」。

(中時電子報)