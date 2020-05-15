南洋叻沙濃湯麵常溫料理包，新加坡主廚獨家配方，風味道地，微辣又濃郁的湯頭非常開胃，搭配麵條一口接一口。(六福旅遊集團提供)

六福旅遊集團特別推出常溫料理包，室溫存放長達1年，同時也將步驟再簡化，只需一個「加熱」動作，5分鐘就能品嚐到美味料理，首波共推出1款湯品、3款麵品，湯品為上海經典功夫菜「本幫醃篤鮮高湯」，每份1.2公斤，售價580元，麵品則包含「極品牛肉麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」、「南洋叻沙濃湯麵」等，每款單價300元。

安心用餐觀念漸受重視，今年以來，民眾在家親自料理需求越來越高，並且為了減少出門購物頻率，時常一次性購買大量食材，造成冰箱被塞滿，即使是提前做好的冷凍料理包，也十分佔據有限的冷凍庫空間。常溫料理包對於加班回家太累、追劇不想停、或是不方便出門買外帶餐的民眾來說，輕鬆在家就辦到自煮管理三餐，又能兼顧美味。

「本幫醃篤鮮高湯」為復刻六福皇宮傳奇經典菜，好吃的關鍵就在於湯底用大量雞骨、豬骨、雞腳等食材，搭配100公斤的水慢慢熬煮濃縮成40公斤的原味精華濃湯，再加入金華火腿、鮮豬肉和百頁結，味道獨特深受饕客喜愛。若是多人聚餐，透過「本幫醃篤鮮高湯」常溫料理包，省去高達12小時的熬湯過程，除了直接加熱上桌，民眾還可以額外加入其他配料，增加菜色豐富度，再變身成火鍋、粥、湯麵等，變化萬千的料理方式，讓人馬上變大廚。如果是想要一個人享用美味，則推薦「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」，內含湯料理包、麵條包，濃郁湯頭搭配Q彈麵條，吃一口立即愛上。

民眾可前往台北六福萬怡酒店1樓「快食尚」櫃位直接購買外，也能前往六福美饌官網訂購，不用出門搬貨就會自動宅配送上門，滿1,200元再享免運費優惠；此外，六福美饌官網也推出限時團購活動，即日起至5月31日止，凡購買常溫麵品12盒或湯品6盒，即免費贈送台北六福萬怡酒店300元餐飲抵用券4張，可用於敘日全日餐廳、大廳酒吧，趕緊立即點開網頁搶優惠。

(中時 )