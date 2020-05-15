副總統陳建仁日前宣告放棄卸任副元首禮遇，520後將重回中研院任特聘研究員，引起各界討論。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希又開嗆了，怒轟陳建仁這招如同李遠哲事件的翻版，都是暫時放棄退休金或禮遇酬勞，另闢蹊徑領取超高額報酬，根本是世紀大騙局！
李來希在臉書發文表示，另一個世紀大騙局，李遠哲事件的翻版，都是暫時放棄退休金或禮遇酬勞，另闢蹊徑領取超高額報酬，對外宣稱放棄退休金或禮遇，既要裡子又要面子，還可以不用做事，當年我戳破李遠哲的假面具之後，他才放棄繼續擔任特聘研究員，當年中研院還指派院長室秘書羅教授來跟我說明。
李來希又接著表示，沒想到食髓知味，今天又來了一個大騙子，是一手推動年金改革的副總統，還好意思振振有詞的說軍公教人員領太多，領到國家要破產？現在可好了，退休後每月可以領近50萬元，還享有特勤禮遇，偉大的陳副總統！請您懸崖勒馬吧！請不要再欺騙社會大眾，你是第一個放棄禮遇金的國家領導人，因為第一個放棄的人，他的名字叫「連戰」！
文章來源：李來希臉書
(中時電子報)
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