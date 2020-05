楊祐寧開心分享寶寶的超音波照。(取自楊祐寧IG)

37歲演員楊祐寧稍早在IG發布好消息,曬出和交往3年、小7歲的圈外女友Melinda的合照,並寫下:「我和我的未婚妻Melinda ,準備進入人生下一個階段! My fiancée Melinda and I are entering the next chapter of life!」同時秀出寶寶的超音波照片。

楊祐寧目前人在大陸工作,婚禮日期未定,對於為人夫又當爸雙喜臨門的細節,他經紀人表示:「因為女生是圈外人,加上我們平常都很低調,因為這是好事,所以主動公布,至於其他太細節,就不便透露了。因女生是圈外人,祐祐(楊祐寧)很保護他自己的隱私,但又不可能瞞嘛,所以主動公布,但他就是非常非常開心。」

(中時 )