新冠肺炎疫情趨緩，不僅歸功於防疫團隊的超前部署以及醫護人員的辛勞照護，在台居民的共同努力配合亦是功不可沒，SKODA為表達感謝之意，特地製作口罩減壓條，讓大家口罩戴起來更舒適。

SKODA向來秉持「Human Touch 」服務精神，自2015年成立SKODA Taiwan即提供「All 4 You」售後服務承諾 ：四年不限里程ヽ四年三次免費保養以及四年免費道路救援，為車主提供最強的服務後盾。去年8月更推出「SKODA好Cool」快閃活動，與台灣知名的冰棒品牌「春一枝」合作，提供到展間賞車的客人享用，炎炎夏季讓大家消暑清涼一夏。

今年由於新冠肺炎的防疫措施，在台居民須配合指揮中心的指令，進出公眾場所及搭乘大眾交通工具皆須配戴口罩，雖然不便，大家仍是勉力遵守。但是長時間被耳掛鬆緊帶束縛的結果，很多人因此耳朵紅腫甚至發炎。為了讓大家能夠戴起來更舒適，SKODA特別製作口罩減壓條，在配戴時可以減輕耳朵負擔，配合防疫更輕鬆。考量到目前戴口罩仍屬於全民運動，SKODA限量製作一萬份，即日起只要到全省展間賞車便可獲贈減壓條一份，送完為止。

除此之外，身為樂天桃猿隊的鐵粉，並慶祝中職開放球迷進場看球，SKODA也特地準備一千個口罩減壓條給5月23日到桃園球場看球的球迷，讓球迷能夠更輕鬆舒適地為樂天桃猿隊加油！

(中時 )