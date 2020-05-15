彰化市殯儀館改革升級，全面採電子輓聯、提供禮廳線上訂租等，還設置無菸小靈堂，清洗大體改用溫水，男女分流，讓往生者有尊嚴地走完人生最後一哩路，家屬心靈也得到最大的安慰。

彰化市長林世賢14日宣布彰化市殯儀館全面改為電子輓聯，邁向環保化等進行多樣改革措施，整體規劃提供線上祭祖等，衛生也有很大改善，過去清洗大體的鐵架還割傷遺體，讓家屬心痛，透過改革，得到全面的改善，空間更明亮了，動線進一步改善中。

對於彰化縣128萬人口，卻是全國唯一缺乏火葬場的縣市，林世賢指出往生者，往往拖上7、80公里到南投水里，但是設在哪裡，哪裡就反對，值得好好思考，其實，現代火葬場已經完全無汙染，設火葬場地皮也會上漲，比公園還漂亮，整體社區環境得到改善。

「火葬場每人都會用到！」林世賢表示，不要說設哪裡，哪裡就反對。至於，彰化市要不要爭取呢？林世賢說，大家來思考。

(中時 )