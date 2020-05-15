國內疫情趨緩，臺灣進入高度內需的時代，雄獅旅遊整合觀光資源及產業鏈，率先配合政府防疫政策，推出「安心旅遊｣。囊括臺灣六大人氣目的地、五大戶外主題安心遊，更國內旅遊深度化、主題化，把發展成熟的國外旅遊經驗移轉至國內遊旅程，發展高端、主題與分眾遊程，五大戶外主題遊系列：寵物、單車、建築、攝影、露營，包括：帶著毛寶貝去旅行、單車旅遊、建築之旅、攝影巴士以及免裝備露營等，以吸引區隔市場消費力，提升入境臺灣遊的國際競爭力。

雄獅旅遊為首家獲得「健康指標維護旅行社｣，為了讓旅客在疫情期間能夠安心出遊，秉持最高規格的防疫標準，針對國內團體旅遊行程全面實施「實名制」、「配額制」、「安心制」三大安全旅行制度。

藉由參團的「實名制」，請旅客照實填寫過往旅遊史，以便控管旅行風險、追蹤溯源；「配額制」則是大幅減低40人座巴士承載人數，改為最多20人一車；而「安心制」從巴士消毒、測量額溫、個人套餐、避開夜市等人潮聚集景點。游國珍表示，在疫情穩定下，國內旅遊團集中在散客成團，尤其以離島旅遊雖有大幅成長，但也僅達到去年同期六成左右，我們極有信心只要國內疫情持續穩定，「安心旅遊｣可預期將有更大幅的成長空間！

為讓國人安心走出戶外，雄獅旅遊針對國內旅遊全面啟動相關佈局，首波主打「超值系列團」及「戶外主題深度遊」。「超值系列團」針對北北基宜、花東、桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、離島等全台六大區域，推出超值一日遊的行程，只要499元起，即可暢享當季白河蓮花、玉井芒果等自然農遊之樂、台南鹽水小吃巡禮，非常適合小資族假日輕旅行。二日遊最超值1,999元起，搭配全台季節限定的特殊景區及體驗，入住五星級花蓮煙波飯店或清淨知名佛羅倫斯山莊等熱門旅宿，帶給消費者一趟物超所值的旅程。

對於國內自由行訂房部分，雄獅旅遊針對全台合作的酒店提出五大「安心入住」保證，每間酒店都需符合出入體溫管理監測、全場提供酒精及洗手液、服務人員全面配戴口罩、公共區域定時消毒、客房衛生管理升級等條件，由專業的「旅遊健檢師」實際考察，符合以上防疫條件的酒店將頒發雄獅「安心入住」酒店認證，可透過雄獅訂房網站訂購！為迎接國旅市場復甦，雄獅旅遊現正推出到六月底前限定酒店「買一晚送一晚」，墾丁福華渡假飯店豪華雙人房原價9790元，雄獅安心住房價，每房每晚1,900元起；高雄福華飯店平均每房每晚只需1,800元起。

「戶外主題深度遊」則主打分眾市場，開創臺灣旅遊深度遊程。游國珍表示，雄獅也藉由這波所展開的後疫情時代，深耕臺灣的在地旅遊。疫情之後，雄獅從300人國旅的團隊擴編到1500人，加大國旅的深度和廣度，擴大北、中、南三大客源地的經營，並深化六大臺灣目的地，整合DMO產業區域觀光聯盟，把操作成熟的國外旅遊經驗移轉至臺灣遊程，讓在地玩法可以更多元、更完整。同時雄獅也將整合集團的力量，以「臺灣粉」（Taiwan Fans）來經營臺灣之美和臺灣之好，推廣臺灣旅遊的新型態、新方向！

雄獅首波主打「戶外主題深度遊」，也是針對疫情後對大自然環境的反思，轉往分眾、主題，高品質並深入在地的戶外旅遊體驗。包括：寵物、單車、建築、攝影、免裝備露營等五大主題，在達人帶領體驗不一樣的玩法，重新看見臺灣之美！「跟著毛寶貝去旅行」為全台旅行社首創，讓毛寶貝可與主人一同出遊，全程串接寵物友善巴士、寵物友善餐廳、寵物友善旅館等，並由受過專業訓犬教育的導遊帶領，並在行程中結合寵物園遊會、寵物夏令營等趣味活動等，是市場上獨家針對寵物設計完善的主題行程。「單車旅遊」由專業的單車社群達人帶路領騎，深入單車迷們最喜愛的武嶺、深澳、太魯閣等地。「攝影巴士」為攝影愛好者量身打造，由專業攝影師帶你紀錄山林、花季、夜晚銀河、星空、日出與晨光之美。「建築之旅」由專業的建築師領軍走讀城市新風景，以「都市再生x老屋活化」的案例，走訪「臺灣的世界級建築｣。「免裝備露營」則是針對愛好大自然的親子族群，保證入住夢幻露營場地，以最寬闊自然人文場域X最專業旅遊服務，創造令人安心的戶外假期！

(中時 )