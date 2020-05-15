金管會主委顧立雄近日傳出，將在520後接任國安會秘書長，引起矚目。檢視顧立雄過去經歷，他從被視為扁家「御用律師」，到擔任不當黨產委員會主委、至金管會主委卸任，可說資歷非凡。

綜合媒體報導，顧立雄是外省第二代，媽媽的政治立場偏藍，過去母子常因政治立場起小爭執，因此，顧母先前看到他替民進黨辯護，還氣到說不認這個兒子，但好在顧都讓著媽媽。

自台大法律系畢業後，顧立雄踏入律師一途。生涯接手過的著名訴訟案件，包括蘇建和案、胡瓜詐賭案、宋楚瑜控李登輝誹謗案、趙建銘台開案、國務機要費案一審辯護律師、洪仲丘事件洪家義務律師」，上至國家元首、下至藝人、社會案件，經歷豐富。

律師與政治之間往往只有一線之隔。 2013年9月底，顧立雄首度宣布爭取民進黨台北市長提名，但在2014年5月的黨內初選中敗於姚文智。但2016年獲民進黨提名任不分區立委，同年8月出任行政院不當黨產委員會首任主委、金融監督管理委員會主委。

有許還有人記得，顧擔任不當黨產委員會主席期間，曾因為記者提問「何時停止黨權或退出民進黨？」，反嗆記者，引起爭議。

任金管會主委後，去年底逢新冠肺炎疫情衝擊中小企業，顧立雄又投入紓困作業，強調「金融國家隊」概念平台已成立，並積極跟銀行溝通協調，幫助企業過難關。至此，顧立雄的經歷已從最早期的律師擴展到「轉型正義」、「金融管理」領域，展現其非凡跨界實力。

而據《自由時報》今日報導，因應後疫情時代挑戰，國家安全問題應超越傳統國安領域範圍，引進跨領域人才，輔卸任金管會主委的顧立雄成為國安會秘書長的超級黑馬人選。

(中時電子報)