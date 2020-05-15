台南市長黃偉哲（中）出席旅館商業同業公會舉辦的培訓課程，提醒防疫下半場，要業者準備好迎接逐步解禁的觀光產業。（程炳璋攝）

新冠肺炎重創全台觀光旅宿業，業者趁機辦員工進修，台南市長黃偉哲15日參加兩場旅宿業陪訓課程，台灣疫情緩和，感受市場有回溫現象，黃偉哲要大家在防疫下半場做好準備，逐步提振觀光產業，5月底就有第一批國旅踩線團到台南。

台灣新冠肺炎已連續多日無確診病例，疫情緩和立刻為觀光市場帶來回春跡象，台南市多家旅館5月份住房率開始回升，大型宴會廳已出現預訂的桌數。

台南市旅宿業住房率在4月中旬傳出海軍艦艇軍官染疫時，邁入最低谷，平均兩成左右，主要經營團客的商旅更慘，飯店附設的大型宴會廳更無人聞問，旅宿業趁機透過公會辦培訓課程，派員工參加，還可向政府請領補助，對業者來說不無小補。

隨著台灣守住疫情，5月市場逐漸回溫，母親節時，飯店餐廳出現反彈行情，部分5星級飯店的5月住房率回升到5成，向6成邁進。

台南晶英酒店總經理李靖文認為國外疫情短期無法穩定，民眾會將出國轉為國內旅遊，她看好台南市觀光旅遊下半年將大爆發，6、7月可望回到2月時的住房水準，暑假期間可回到8成住房率。

李靖文認為政府的紓困行政流程可再提升效率，尤其是現金紓困對業者來說更是即時雨。

黃偉哲表示未來防疫新生活不求躁進，交通部5月27日已有首批國旅踩線團，旅宿業者在防疫期間可以一面派員工參加培訓計畫，優化員工能力，一面修繕內部，蓄存能量作好準備，在逐步解禁後，全面提升觀光產業品質。

(中時 )