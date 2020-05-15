曾獲金音獎、金曲獎入圍的樂團「害喜喜HighCC」，歌曲〈竹篙鬼〉獲客家委員會「2019客家流行音樂大賽」貳獎，害喜喜坦言，在創作客語歌曲最大問題就是咬字發音，通常會尋求專業人士協助與討論。日前拍攝MV，找來金曲客語歌后官靈芝，以及胡瓜的兒子胡釋安跨刀獻出MV處女秀，敬業的胡釋安第一天在竹林拍攝，因劇情需要推開竹子導致手腕瘀青跟手臂刮傷也不喊疼，倒是官靈芝第一見到胡釋安表示：「釋安高、帥、有禮貌，瓜哥很有福氣。」

胡釋安參演的《火神的眼淚》日前殺青，這次是他第一次拍攝MV擔任男主角，他覺得很新奇很特別也很興奮。首次拍攝MV就受傷見血，胡釋安倒是看得很開，展現暖男個性反安慰工作人員說：「見血見紅，這支MV會發啦！」曾入圍金鐘獎戲劇節目新進演員獎的他表示，未來想嘗試職人劇或是與自己個性相反的角色，例如反差大或反派角色，因為可以多方嘗試與挑戰，藉此體驗另外一種人生，他期盼未來能有個代表作。

胡釋安也說，最近職人劇頗夯，本身就會下廚的他希望有機會挑戰廚師角色。除演戲外，他也不排斥主持行腳類節目，至於唱歌他則是保留嘗試心態，他想去東京學廚藝，嘗試餐飲類別行業。胡釋安說：「爸爸鼓勵我要多努力，喜歡這個行業與熱愛自己做的事情才能長久，媽媽、姊姊也一直幫我加油，很多東西希望自己先了解先努力，真的遇到問題會再提出請教家人。」

〈竹篙鬼〉取材自客家鄉野傳說，MV傳達在資訊爆炸的年代更需明辨是非，不然當人被灌輸奇怪的觀念或謊言而迷失自我，分不清楚自己是人還是鬼。官靈芝飾演愛碎念的專制家長，胡釋安說：「曾有段時間在國外讀書，加上從小個性比較乖，很少被父母罵。」對於劇中一直被罵的感覺，他笑答：「壓力真的大！」官靈芝也說：「罵人其實很累很耗神、耗精力。」

胡釋安（右3）、官靈芝（右4）跨刀為害喜喜拍MV。（新視紀整合行銷提供）

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