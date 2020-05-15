北韓最高領導人金正恩

北韓最高領導人金正恩自從1日公開現身，為順天磷肥廠的竣工儀式剪綵，打破腦死和病逝的傳聞後，又快兩星期沒出現。不過，這段期間他並沒閒著。

據《韓國前鋒日報》（Korea Herald）報導，韓國統一部周三公佈的報告顯示，北韓據信已撤換情報部門頭子，還有負責金正恩與家人維安任務的護衛司令部（Supreme Guard Command）司令官。而《紐約郵報》（New York Post）指出，種種跡象顯示，北韓高層正在進行大調整。

報告說，北韓軍事情報局總參謀部偵察總局（Reconnaissance General Bureau，RGB）局長張吉成（Jang Kil-song）去年12月已被撤換，由2017年晉升中將的林光日（Rim Kwang-il）取代。此外，林光日還晉身北韓部隊的最高領導機構，也就是黨中央軍事委員會。

而RGB是許多攻擊高調攻擊，間諜活動，秘密行動和網絡戰的幕後黑手，而他們鎖定的對象大都是韓國，日本和美國。首爾認為，RGB精心策劃了2010年天安艦（Cheonan）的魚雷攻擊事件，導致韓國46名海軍喪生。

另一方面，從2010年以來負責保護金正恩一家的司令官也換了人。報告指出，尹正麟（Yun Jong-rin）據信已由郭昌植（Kwak Chang Sik）取代，擔任最高護衛隊司令官。不過，報告並未說明北韓撤換這些官員的理由。

韓國統一部說，近一年來平壤將勞動黨政治局，中央軍事委員會和國務委員會成員大換血。14名政治局委員中，有11人，而11名國務委員中有9人都被換掉。

(中時電子報)