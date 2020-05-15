行政院消費者保護處今(15)日查核36家短期補習班及兒童課後照顧中心的防疫作為，其中16家符合規定，20家在「公眾聚會評估6項指標」中尚未符合規定，日前已全部改善完畢。

行政院消保處於本年3月底至4月初會同教育部與台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣及嘉義市等5縣市政府消保官與教育局進行補習班及課照中心之查核，查核內容包含疾病監測與疫情處理、常規防疫措施、衛教宣導、停班停課退費及「公眾聚會評估6項指標」。

消保處表示，已查核補習班26家、課照中心10家共計36家，其中16家全部符合「短期補習班及兒童課後照顧服務中心因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之防護措施處理原則」等規定，另有20家(16家補習班、4家課照中心)在「公眾聚會評估6項指標」中仍須改善，其餘部分均符合規定。

消保處指出，須改善的防疫措施包含座位間隔為距離1公尺、座位未固定及通風換氣不佳等，建議學員均全部戴口罩、加大座位間隔或梅花座及教室窗戶保持開啟並開立扇以利空氣對流等。

(中時 )