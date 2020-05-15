台積電15日宣布將赴美亞利桑那州設廠，預計投資12億美元（約3600億元台幣），替市場投下震撼彈。對此，美國國務卿蓬佩奧表示，此決定不僅將增加美國經濟從大陸市場中獨立出來，且正值大陸嘗試主宰這種高科技產業時，增進了美國國家安全。

The U.S. welcomes TSMC’s intention to invest $12B in the most advanced 5-nanometer semiconductor fabrication foundry in the world. This deal bolsters U.S. national security at a time when China is trying to dominate cutting-edge tech and control critical industries. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 15, 2020

據路透社報導，作為美國蘋果公司主要的供應商之一的台積電宣布這筆投資後，蓬佩奧（Mike Pompeo）表示這將加強台美關係。他表示，「台積電宣布此一決定，剛好處於大陸正加強先進科技領域的競爭，並嘗試主宰整個產業之際；台積電在亞利桑那州設廠將會增加美國經濟獨立性」。

蓬佩奧也在推特上表示，美國歡迎台積電赴美設廠投資世界上最先進的5奈米製程晶圓廠，在大陸試圖獨霸先進技術與控制關鍵產業之際，這筆投資有助增進美國國家安全。

美國《紐約時報》也表示，在高科技領先的台積電決定赴美設廠，這對一再呼籲美陸產業脫鉤、要美企離陸返美設廠的川普而言，無疑是一場勝利。不過據《華爾街日報》指出，白宮官員對於台積電設廠不願評論。

(中時電子報)