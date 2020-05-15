造橋龍昇社區大潭南瓜隧道已成當地知名景點。（謝明俊攝）

造橋鄉農會力推牛奶南瓜，含有牛奶香味。（謝明俊攝）

一品南就是俗稱的栗子南瓜。（謝明俊攝）

造橋南瓜節展出各式各樣南瓜，琳瑯滿目。（謝明俊攝）

造橋栽種的大南瓜，一顆動輒上百斤。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊主持南瓜節開鑼典禮，歡迎大家來玩。（謝明俊攝）

一年一度的苗栗造橋鄉南瓜節，15日正式開鑼，維期1個月，在目前疫情趨緩下，造橋鄉親歡迎全國各地民眾來到造橋龍昇社區，漫步大潭南瓜隧道，欣賞各式各樣的奇特南瓜，品嘗多樣化的南瓜料理，以及甜香濃厚的南瓜冰淇淋，實地體驗龍昇社區自然生態，在嚴峻的疫情中舒緩一下心情。

今年的造橋南瓜節在造橋鄉公所、代表會及農會的合力打造下，大潭南瓜隧道已成了南瓜節最熱景點，今年的南瓜隧道比照以往，總長達300公尺，栽植數10種不同南瓜，以南瓜藤蔓、各種顏色的南瓜，鋪陳成一個滿眼綠意多彩的繽紛隧道，漫步其中，伴隨著大潭湖面吹來的陣陣涼風，讓人心曠神怡。

在南瓜隧道的入口旁，當地農民還特意栽植來自美國超級大南瓜，每個動輒上百斤，比起國小學童還大，經常引來遊客讚嘆合影，更是小朋友最喜歡親近的大玩具。

欣賞多彩多樣的南瓜後，遊客還可在旁邊的農特產區，選購各種不同的南瓜及其它農特產品，造橋鄉農會目前全力推廣食用南瓜，包括適合製作濃湯的東昇農瓜，具有牛奶香味的牛奶南瓜，還有甜如栗子的一品南瓜，就是俗稱的栗子南瓜，以及李白、吉安、瑞福、金Q等品種。

苗栗縣副縣長鄧桂菊就特別推薦造橋南瓜，樣式多變，可供觀賞，又耐貯放，好吃又好看。除了生鮮南瓜，還有各種創新的南瓜料理，像是南瓜米發糕、南瓜戚風蛋糕…。讓遊客好玩又好吃。

今年的南瓜節，一度考慮到新冠肺炎疫情限制，但因近日國內疫情趨緩，所以造橋鄉公所經召集鄉代會、農會等單位開會研商後，決定如期舉辦，並在15日由副縣長鄧桂菊等人鳴鑼開跑，希望維期1個月的造橋南瓜節，可讓民眾來此拿舒緩一下心情。

苗栗縣造橋南瓜節開鑼！苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎大家來聊！

(中時 )