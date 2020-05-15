台積電(2330)擬砸下美金120億元，前往美國亞利桑那州設廠，成為今日台股盤面焦點，帶動台股指數早盤上揚，順利衝上10900點，最高站上10904.01點，惟隨即短線面臨回檔修正，盤中指數甚至一度翻黑，來到10730.55點，其後即呈現震盪整理盤，台股今一口氣面臨10800以及10900的關卡保衛戰，終場台股收漲34.04點、報在10814.92點、成交量為1734.31億元；台股周線翻黑，終止連2紅，本周台股指數跌86.5點，目前台股波段支撐可觀察月線。

台積電宣告將前往美國設廠，預計2024年量產、專攻5奈米，成為今日盤面最大亮點，台積電今開高走高，上漲逾1.7%，站回季線，終場收在298元；權值股今早盤後表現越受到壓抑，股王大立光(3008)開高後壓回，終場收跌1.09%；鴻海(2317)法說會即將登場，今市場維持觀望情緒，跌幅逾1%，其餘權值股方面，聯發科(2454)漲多震盪，股價在平盤附近遊走，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)均於平盤附近狹幅震盪。

第一季財報將在今日全數公布完畢，績優股今也獲多頭青睞，高價IC設計股中祥碩(5269)第一季在產品組合轉佳下，毛利率、營益利益率、淨利率更是同步創高，今開高震盪走高，一度攻上漲停，最高達1050元，矽力-KY(6415)也在獲美日外資同聲叫好下，一度站上漲停價1505元，譜瑞-KY(4966)開高走高，大漲逾7.5%。

疫情舒緩，惟防疫族群依舊亮眼，題材不斷，合一(4743)獲國際大藥廠新藥授權簽約金，泰博(4736)受惠檢測商機發酵，還有瑞基(4171)、中天(4128)、聚和(6509)等今均全數亮燈漲停。

分析師表示，儘管目前全球疫情有緩解跡象，並陸續提出解封措施，但美國白宮似乎又另開戰場，對大陸展開強硬態度揚言反制，使市場再掀起美中貿易紛爭的避險情緒，恐將拖累全球股市，以台股來說，目前台股年線壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，但是後續只要守穩季線，仍有機會向上挑戰11200點，電子、生技醫療股仍是盤面重心，下周可留意是否會有520行情，以及多場業績發表會以及法說會。

(時報資訊)