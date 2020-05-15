下周國際新聞事件

05/18　周一 日本Q1 GDP

05/19　周二 澳洲央行會議記錄

日本3月工業生產指數終值

美國4月建築許可

美國4月新屋開工

業績報告:沃爾瑪

05/20　周三 API原油庫存報告

日本3月機械訂單

歐元區4月通膨報告終值

歐元區5月消費者信心報告

EIA原油庫存報告

歐元區非貨幣政策會議

業績報告:亞德諾半導體、樂金顯示器

05/21　周四 美國FOMC會議記錄

日本4月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本5月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國5月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國請領失業救濟人數報告

費城Fed製造業指數5月

Markit美國5月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國4月成屋銷售

業績報告:百思買、惠普企業、輝達

05/22　周五 日本4月通膨報告

Markit歐元區5月製造業/服務業/綜合PMI初值

業績報告:阿里巴巴

(時報資訊)

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