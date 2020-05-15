下周國際新聞事件
05/18 周一 日本Q1 GDP
05/19 周二 澳洲央行會議記錄
日本3月工業生產指數終值
美國4月建築許可
美國4月新屋開工
業績報告:沃爾瑪
05/20 周三 API原油庫存報告
日本3月機械訂單
歐元區4月通膨報告終值
歐元區5月消費者信心報告
EIA原油庫存報告
歐元區非貨幣政策會議
業績報告:亞德諾半導體、樂金顯示器
05/21 周四 美國FOMC會議記錄
日本4月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本5月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國5月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國請領失業救濟人數報告
費城Fed製造業指數5月
Markit美國5月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國4月成屋銷售
業績報告:百思買、惠普企業、輝達
05/22 周五 日本4月通膨報告
Markit歐元區5月製造業/服務業/綜合PMI初值
業績報告:阿里巴巴
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。