中央流行疫情指揮中心附指揮官陳宗彥表示，針對遠洋漁船回到國內港口，落實一人一室的原則來處理，除去必要留在船上的人之外，其他都要檢疫。關於防疫旅館的部分，已經有請高雄市政府擴充2000房間，來因應兩波漁船返台。

陳宗彥指出，第一波是魷魚船、第二波是鮪魚船，其他則是比較零星，而遠洋漁船返台以高雄最大量，其次是宜蘭和屏東。

陳宗彥表示，如果防疫旅館真的不夠，我們再來調動集中檢疫所，此外，如果不能領取居家檢疫補助金的部分，農委會將協助處理。

(中時電子報)