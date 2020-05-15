造橋鄉代古育誌10前參與打造南瓜隧道。〔謝明俊攝〕

造橋鄉代古育誌和志工們去年一年就接待了2萬5千人次的訪客。〔謝明俊攝〕

造橋鄉代古育誌和鄉公所人員研擬改善龍昇湖步道。〔謝明俊攝〕

參與打造造橋南瓜節初始功臣之一的造橋鄉代古育誌，10年來一直努力維護造橋龍昇社區的自然生態，想要讓龍昇社區成為台灣少數幾個里山社區，介紹給來自全國各地的遊客，他從生態門外漢，變成專業的導覽員，每年接待來自各地2萬5千人次的遊客，成了許多學童口中生態專家古伯伯。

10年前，古育誌擔任龍昇社區發展協會理事長，適逢水保局推動農村再生計畫，古育誌開始接觸到農村重造自然生態，恰巧龍昇社區最重要的景點龍昇湖（舊名大潭）清淤工作，由當時擔任立委的苗栗縣長徐耀昌向水利署爭取3千萬經費展開清淤，將清挖起來的廢料泥土，回填成湖濱步道，古育誌等鄉紳於是規畫美化步道，經過大家集思廣益，選定南瓜為龍昇社區農村再生的主要農作，初期只花了46萬元完成隧道花架，成了最早的南瓜隧道。

造橋鄉選定南瓜為促銷觀光的主打農作，古育誌也開始投入生態保育行列，水保局經常在台中、中興大學等地舉行生態講習，古育誌利用時間參與所有課程，學習各種生態保育知識，再利用習來的知識，加入龍昇湖的生態調查，並逐漸擴增協助成立桉心園等客家農庄生態示範園區，並將村內許多農作田地，規畫成自然農法及生態展示的體驗教室。

祖居龍昇村九車籠的古育誌，還將自家老田的埤塘整理規畫成客家埤塘的展示館，帶著許多小朋友親身體驗傳統稻作是如何栽種起來？埤塘對客家文化的重要性在那？客家人為何要在冬天清塘？讓學童能在泥濘的水田打滾玩樂中，傳承傳統農村文化，懂得惜福感恩。

古育誌自己從門外漢，變成熟悉本地文史生活掌故的導覽者，他將自己所學教給社區其它志工，許多苗栗縣內的國中小學舉辦戶外教學，都會選定龍昇社區，古育誌都是義務擔任導覽員，名聲愈打愈大，許多企業行號像是台積電、社區組織都會和古育誌聯絡，請他協助安排行程，古育誌會依照各來訪單位的需求，安排農事體驗、生態保育、甚至宗教之旅等不同行程。

古育誌和社區志工們，單是去年一年就接待2萬5千人次的訪客，看到許多老少民眾能沈浸在農村文化，重新體驗傳統，學習如何保育生態，就是他們最大的收獲了。

(中時 )