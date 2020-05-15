國內新冠肺炎疫情連續1個月沒有出現本土案例，所有航線皆暫停飛航的星宇航空，今日宣布6月起逐步恢復航班，澳門恢復每周3班、馬來西亞檳城每周1班，越南峴港維持暫停飛航至6月30日，今天就能開始訂位。

星宇航空表示，因為台灣疫情控制蠻好，最近一些大型活動，例如體育、藝文活動開始容許讓民眾參加，考量有些為公務事情勢必要出國，因此預計6月1日起，澳門航線JX205、JX206班機，每周二、五、日飛航，其他航班仍然暫停；檳城航線JX721、JX722航班，每周四飛航1班。

至於峴港航線沒有復飛，仍暫停到6月30日，星宇航空公關長聶國維指出，峴港是觀光的地方，商務人士較少，目前先以商務旅客需求較多。

聶國維強調，星宇航空復飛航班後，執行仍維持航機消毒，空服員航程中也會穿載防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套、護目鏡等。目前規劃經濟艙中間那排不安排旅客，售票機位將從滿載188人減為127人，希望保持旅客旅客間格距離。

機上服務的部分，機上wifi暫停使用，但仍提供熱餐、免稅品銷售、娛樂系統、報章雜誌等服務，希望給旅客更完善服務。

(中時 )