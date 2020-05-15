文化部已將展館開放指引送指揮中心，目前進展如何？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不只文化部，其實各單位都有提出主管範圍內的需求和方向，大部分的方向指揮中心都同意，目前均於小細節上進一步溝通，目前多討論「實名制」實則有些個資是不需要的，他強調實名制的重點在於接下來開放後疫調的即時性，在不用驚擾太多人就可以做得完全，因此目前是往「實聯制」角度來規畫，即提供能即時聯絡到的資訊為主。

(中時 )