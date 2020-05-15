文化部展館何時開？指揮中心討論實聯制 14:242020/05/15 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部展館何時開？指揮中心討論實聯制。(中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部已將展館開放指引送指揮中心，目前進展如何？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不只文化部，其實各單位都有提出主管範圍內的需求和方向，大部分的方向指揮中心都同意，目前均於小細節上進一步溝通，目前多討論「實名制」實則有些個資是不需要的，他強調實名制的重點在於接下來開放後疫調的即時性，在不用驚擾太多人就可以做得完全，因此目前是往「實聯制」角度來規畫，即提供能即時聯絡到的資訊為主。 (中時 ) #指揮中心 #文化部 #展館 #討論 #實聯制 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 指揮中心不願承擔行業解禁風險 江啟臣痛批：沒擔當 15:272020/05/13 政治 男身亡疑確診...24小時被火化 指揮中心：並無此規定 14:592020/05/13 生活 公費生學校暫停 指揮中心：提出申請可延長出國期限 15:122020/05/13 生活 韓擬發酷碰券 龔明鑫：歡迎 時機點參考指揮中心 17:172020/05/13 政治 國家漫畫博物館計畫生變，將另覓地點設置 19:562020/05/13 生活 雙鐵何時解禁？交通部：逆時中步步解禁 10:582020/05/14 生活 文化部另覓國漫館？中市府：恐讓市民失望 11:112020/05/14 生活 指揮中心：對於在外國確診新冠肺炎的國人 都會給予關心 14:392020/05/14 生活 鄭麗君告別文化部 感謝總統院長與各界 15:412020/05/14 生活 生活熱門新聞 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 最強梅雨下周襲全台！吳德榮：劇烈天氣持續6天 - 生活 中颱黃蜂週日離台最近...降雨熱區曝光！這五區雨勢最大 - 生活 中颱黃蜂影響會考？氣象局最快明天發海警 - 生活 台東》散步撿到龍蝦 原來是史上最「蝦」越獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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