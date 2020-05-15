大新竹輕軌案預計連結台鐵六家站、高鐵新竹站。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科15日在議會答詢時，重砲抨擊新竹市政府及中央對於大新竹輕軌案的計畫，由於根據4月22日交通部鐵道局開會時，新竹市所提路網計畫並未包含新竹縣，中央直指是新竹縣未提出，不過楊文科批「睜眼說瞎話」、「政府講的話不能變來變去，不能騙我們鄉親！」此案為新竹市主導，卻未納入新竹縣範疇，且提出的紅線是要台鐵新竹站至六家站共軌，車程要40分鐘，反比台鐵六家線的19分鐘久，楊文科認為中央應重新審視此計畫。

楊文科在答覆新竹縣議員吳旭智質詢時指出，交通部鐵道局4月22日曾開「新竹市大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書」會議，僅審議優先推動路線「紅線」，並沿用台鐵六家線跨新竹市部分，並未考量新竹縣、市整體交通網路，且未與新竹縣政府有共識，縣府提出反映時，還被回「新竹縣無規畫」。

楊文科表示，大新竹輕軌捷運的部分，「我們也搞不清楚中央為何只做新竹市這一段」，他認為從台鐵新竹站到六家站這個區塊，未考量竹北市20萬人口需求，根本是「不符合經濟的需要、不符合人民的需求」。

楊文科又指，此輕軌案由新竹市主導，他當然期望大新竹共好，但又意有所指的說，「有些人講的話，跟實際做的都不一樣」，縣府計畫連結新竹縣的部分可行經竹北市中華路、光明六路，再連接台鐵六家站，但目前新竹市提出的路線是要沿用台鐵六家線，從台鐵新竹站至六家站，車程估計40分鐘，比現行台鐵六家線的19分鐘更久。

新竹縣政府發的聲明稿亦指出，此項工程經費為357.74億元，僅串聯新竹市東西向、未考慮新竹市南北向及新竹縣的路網，楊文科也說，此計畫要竹科出錢25％，約要100餘億，這些費用可用來多蓋幾座連接頭前溪兩岸的橋、拓寬往竹市道路或是增加往返公路運輸。

楊文科再抨擊，「能解決問題方法非常多，輕軌捷運若不計成本，也是解決問題的方式之一。」他也說，此案引發的危機是「政府講的話不能變來變去，不能騙我們鄉親」，政策也要考慮民眾「真正的需要」。

楊文科回應媒體提問時重申，中央說新竹縣沒有提出、暫時不要管新竹縣這一段，但此案是由新竹市主導，「讓我們非常氣憤」。楊文科也指，縣府所推動的政策如五支箭等，都是包含整體新竹發展，希望中央重新考慮新竹地區發展，「讓新竹真正共好」，他也批「不要讓民眾以為小恩小惠就真的在做事。」

(中時 )