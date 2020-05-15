統一投顧董事長黎方國指出，台積電（2330）宣告赴美設立5奈米晶圓廠，月產能2萬片（20K/wpm），預計2024年量產。就獲利面而言不利，主因赴美設廠將拉升台積電生產成本及折舊，對毛利率產生不利影響，影響程度要看美國給予的優惠方案。所幸新廠20K/wpm產能水準並不高，對生產成本的提升幅度不致太大。

黎方國進一步分析，且儘管對獲利面不利，但預期將有助於降低美國長臂管轄權對台積電營運帶來的風險，為持續供貨華為做解套。故中性看待台積電赴美設廠的決策。此外，此舉凸顯台積電戰略地位的重要性，成為中美貿易角力下的必爭資源，故維持買進建議，目標價維持338元不變。

台積電15日公告，將於美國亞利桑那州設立5nm晶圓代工廠，規劃產能為 20K/wpm。該廠預計於2021年動工，並於2024年開始量產。總投資金額為120億美元，投資期間2021～2029年。

統一投顧認為，赴美設廠將拉升台積電生產成本及折舊，對毛利率產生不利影響。台積電赴美設廠對獲利不利：（1）美國生產成本高昂）人力、水、電），加上當地沒有像台灣半導體完整供應鏈，將衍生其他成本。

（2）2021~2029年投資金額120億元，但該廠將於2024年量產，因此資本支出將集中在2021～2024年間，假設該期間佔80％，2021～2024年每年平均增加約24億元資本支出，資本支出佔營收比重預估將落在35～40％，高於台積電過去30～35％，導致折舊壓力增加。至於台積電獲利的影響程度，要看美國給予的優惠方案（獎勵/補貼/減稅等）。

此外，台積電在美國亞利桑那州新廠規劃的產能為20K/wpm，該產能不高，以台灣5奈米產能來看，今年第3季應可達70～80K/wpm，大概只有台灣產能1/4水準，對於生產成本的提高幅度不致太大。若以台積電赴美設廠為必然會發生的事情來看，那20K/wpm較低的產能水準將是優於預期。

統一投顧認為，由於台積電赴美設備對獲利面不利，因此必有其他誘因，關鍵在美國長臂管轄權的考量。美國掌握關鍵半導體設備，而長臂管轄權可能禁止美國設備用於生產華為產品。目前華為為台積電前二大客戶，若不能供貨給華為將為台積電帶來營運風險。因此台積電赴美設廠傾向策略考量，為未來持續供貨給華為做解套。

統一投顧指出，對於半導體設備廠而言，為利多，但台積電亞利桑那州新廠預計2024年量產，設備移入最快要到2023年，時間點較晚。短期而言，美國對大陸半導體設備出口管制措施預計於6月29日生效，在預期心理下，大陸半導體廠提前大量採購美國半導體設備，使得國內半導體設備廠接單暢旺。然而生效日於6月29日將至，下半年訂單存在風險，中性看待。

(工商 )