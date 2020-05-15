匯豐(台灣)商業銀行今（15）日宣布，捐出新台幣300萬元協助抗疫，攜手台灣世界展望會與門諾社會福利慈善事業基金會，發送防疫健康包、生活物資與急難救助金等，給亟需協助的本地弱勢族群，預計全台將有超過13,000人次受惠。

因應新冠病毒在全球引發的肺炎疫情，匯豐集團自3 月起在全球多個市場進行一系列支援措施，並捐出2,500 萬美元，約新台幣7.5億元的抗疫專項捐款，支援各地醫療和社區所需。匯豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，此波疫情自今年初爆發以來，對全球社會與經濟皆造成影響，台灣出色的抗疫成果，他和匯豐台灣團隊感到驕傲，希望在配合政府各項防疫措施外，盡一己之力協助延續防疫能量。

此次匯豐攜手台灣世界展望會、門諾基金會兩家在台長期合作的機構，為弱勢兒少與偏鄉長者提供短、中、長期的支援，從防疫健康包、基本生活物資、急難救助金以至建立其長期正確的防疫與衛教觀念，將服務近4,000名弱勢兒少及其8,000名家庭成員、超過300名偏鄉長者，與250個有急難救助需求的家庭，協助其提升對疫情的回應能力，並紓解可能遭遇的風險與困境。

(工商 )