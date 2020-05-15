疫情趨緩，口罩政策上是否會開始開放？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩政策的管理會走向更開放，但實名制暫不會改變。接下來會考慮口罩在民生用、公務用上，大致能掌握清楚，加上戰備量供應足夠後，會由目前的全部徵用走向定額徵用。

外界期望寄送口罩給海友親友能由2個月30片放寬，陳時中表示定額徵用後，剩下的額度可國內自由販售或外銷，就沒有買不到或無法寄送更多口罩到海外的問題。他重申再觀察一周，把口罩的戰備量、每日使用量掌握清楚後，就能朝向更開放的路，原則上不會拖到7月才開放。

(中時 )