美國紐約時報記者秦穎撰文指出，曾在世界4個城市接受隔離的措施，她大讚台灣的隔離令人驚豔。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我們最自豪的是國民的水準，沒有暴力的法規，就能守好。目前可以守好都是國人的努力。各單位的人員都盡很大努力，在世界上的效果很好，也是最人性化的。

紐約時報記者秦穎3個月內在美國、中國大陸與台灣4個城市接受隔離。她先後因為工作關係，曾在大陸的武漢、北京，和美國聖地牙哥、台灣和都待過。她稱讚台灣檢疫流程細緻且有效率，民眾生活如常，景象令人驚豔。

(中時電子報)