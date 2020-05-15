疫情趨緩，南投縣長照社區關懷據點15日起恢復活動，南投縣長林明溱（右2）、立委馬文君（右1）到南投市芳美社區關心老人家，並提醒防疫尚未結束，保持安全社交距離，做好個人防護。（南投縣政府提供／黃國峰南投傳真）

疫情趨緩，南投長照據點15日解禁，不過不共餐，還是維持送餐或盒餐方式，降低飛沫傳染風險。（南投縣政府提供／黃國峰南投傳真）

新冠肺炎疫情漸緩，南投縣的防疫管制也漸漸放鬆，南投縣長照社區關懷據點15日起恢復活動，南投縣長林明溱、立委馬文君到南投市芳美社區關心老人家，並提醒防疫尚未結束，保持安全社交距離，做好個人防護，才能降低感染風險，而且社區不共餐，還是維持送餐或盒餐方式，降低飛沫傳染風險。

南投市芳美社區關懷據點，老人家們隨著音樂一起跳舞，臉上洋溢著微笑，社區居民蕭朝鐘說，防疫期間，大家都只能待在家裡，少了跟鄰里好友的交流，大家都悶壞了，能重啟關懷據點活動，大家可以跳跳舞，真的很高興，也可以避免老人失智發生。

南投縣長林明溱致贈二萬元加菜金後表示，新冠肺炎發生後，為避免群聚感染，縣府決定暫時停止社區關懷據點及巷弄長照站相關活動；但隨著疫情趨緩，已開始恢復健康促進、電話問安丶關懷訪視等活動。

林明溱強調，長照據點服務對象都是長輩，雖然目前恢復活動，但不代表防疫已經結束；由於長輩免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒的重要性，落實防疫措施，才能確保長輩及工作人員安全，所以社區不共餐，還是維持送餐或盒餐方式，降低飛沫傳染風險。

馬文君也表示，隨著疫情趨緩，社區逐步回復正常活動，長輩們可以一起跳跳舞，高高興興午餐，一掃防疫期間心底陰影，社區也重新展現活力。

(中時 )