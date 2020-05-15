互盛電 (2433) 公告2020年第一季財務報告。因新冠病毒疫情影響大陸事業，互盛電合併營收9.79億元，較去年同期減少7％；稅後淨利0.95億元，較去年同期減少19％，每股稅後盈餘（EPS）為0.65元。

因新冠病毒疫情影響企業正常運作，互盛大陸事業出現衰退，導致整體合併營收與獲利減少；由於第一季為辦公市場的淡季，加上疫情獲得控制逐漸好轉中，法人預估互盛的營收與獲利將逐季成長。

互盛主要業務為事務機器、3D打印機、通訊設備等銷售與服務，積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案，並建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型。近期因應新冠病毒疫情企業實施居家辦公、分流辦公等防疫需求，互盛提供便捷、高效、安全的「辦公防疫解決方案」，協助顧客於疫情期間，仍能透過視訊及行動分機進行遠距或跨國會議，為防疫盡一份心力。

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