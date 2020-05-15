中聯資源公司藉由轉爐石的高強度、高硬度、高抗壓等本質特性，大力推動轉爐石瀝青混凝土粒料作為道路鋪設材料，其耐磨性、抗車轍及抗剝脫能力均優於天然砂石，除可取代天然砂石，減少砂石開採外，更能大幅提升道路鋪築品質，延長道路使用壽命，保障用路人的安全。

近期中聯資源公司轉爐石粒料運用於台南市及台中市的道路鋪面工程，不僅獲得政府機關、道路監測單位與各界的肯定，也是中聯資源公司響應政府推動循環經濟政策的優良案例。

國道1號安定交流道位於台南市安定區安定里、安加里交界處，交流道里程數為 311 K，該交流道之聯絡道往東可達善化區，往西連結安定市區與台19線，係串連台南科學園區及樹谷園區的主要道路。此路段多為南科及樹谷園區一般自小客車及大型重載車輛使用，因使用頻繁及車流量大，加上道路年久失修導致路面龜裂嚴重、車轍凹陷，嚴重影響道路品質及行車安全，故台南市政府將其列為路平專案重點改善道路。

台南市政府工務局為改善「安定交流道聯絡道」的路面品質，特別選用中聯資源公司提供的轉爐石瀝青混凝土粒料來鋪設，利用轉爐石優於一般天然砂石粒料的低扁平率、高硬度、高親油性、低磨損率、優良抗滑及抗車轍能力等物理特性，來改善、加強來往工業區重型車輛的輾壓抵抗性。此路段於109年3月如期如質完工，大大地提升行車平坦舒適度，強化人車通行安全性。

此外，中聯資源公司也將轉爐石瀝青混凝土粒料應用於「台中市向上路」的鋪面工程，該路段於106年1月完工，通車後委託中華鋪面工程學會長期監測該條道路的成效，經2年長期追蹤檢測其平坦度、車轍值及抗滑值皆符合相關規範，至今3年餘，路況皆未有任何修補情形，深獲好評。

中鋼集團每年產出的轉爐石副產物約160萬公噸，為達資源永續，中聯資源公司將持續運用轉爐石優質的特性，陸續呈現成功案例與實績在國人面前，以響應循環經濟，創造環境永續生機。

(工商 )