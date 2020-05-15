衛福部長陳時中15日表示，口罩產能已逐漸可滿足國內醫療與民生需求，在確保國內戰備存量下，對民眾端仍維持口罩實名制的銷售，對廠商端，近日正思考由「全數徵用」改為「定額徵用」，也會思考廠商的分配問題，而外銷與否由財政部、經濟部思考。

陳時中也提到，14天9片實名制口罩銷售政策，扣除公務配發者，實際購買口罩者約1,900萬人，可以說口罩的涵蓋率幾乎百分百。另有民眾關心「口罩寄往海外親人」，現行2個月30片的限制是否鬆綁？陳時中回應，近期就會調整放寬，不會拖到7月。

(工商 )