近期鬆綁！口罩產能擬改為「定額徵用」 15:022020/05/15 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為口罩工廠一景。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中15日表示，口罩產能已逐漸可滿足國內醫療與民生需求，在確保國內戰備存量下，對民眾端仍維持口罩實名制的銷售，對廠商端，近日正思考由「全數徵用」改為「定額徵用」，也會思考廠商的分配問題，而外銷與否由財政部、經濟部思考。 陳時中也提到，14天9片實名制口罩銷售政策，扣除公務配發者，實際購買口罩者約1,900萬人，可以說口罩的涵蓋率幾乎百分百。另有民眾關心「口罩寄往海外親人」，現行2個月30片的限制是否鬆綁？陳時中回應，近期就會調整放寬，不會拖到7月。 (工商 ) #徵用 #陳時中 #口罩 #鬆綁 #產能 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 訂金不保 比亞迪口罩出口陷困境 04:102020/05/11 全球財經 疫情緩和 口罩更是護台利器 04:102020/05/11 政治要聞 「維明輪」船員發燒 陽明：早已兩度供應船上防護性口罩 20:532020/05/11 財經 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 巡迴醫療上山 紓解部落口罩荒 04:102020/05/14 地方新聞 30天本土零確診「口罩規定」何時解除？專家給建議 23:072020/05/14 生活 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 口罩政策可望解禁？陳時中：不會拖到7月 14:312020/05/15 生活 生活熱門新聞 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 最強梅雨下周襲全台！吳德榮：劇烈天氣持續6天 - 生活 中颱黃蜂週日離台最近...降雨熱區曝光！這五區雨勢最大 - 生活 女生看婦產科都找男醫生？原因曝光出乎意料 - 生活 台東》散步撿到龍蝦 原來是史上最「蝦」越獄 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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