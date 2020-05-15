受到疫情影響，消費者大幅減少外出用餐，餐飲店家紛紛加入外送突圍，蝦皮購物統計，第一季蝦皮美食外送店家數即有翻倍的成長，而中高年齡消費者的數位接受度也隨防疫升溫而提高，特別為50-70歲區間的消費者，3月相較1月增加近3成。另外，蝦皮購物響應台北市政府紓困計畫「美食不斷送」，即日起至6月14日止，凡於蝦皮美食外送下單者，便有機會得到北市府提供的價值10萬元大獎，蝦皮美食外送平台再加碼贈送飛利浦PHILIPS 渦輪氣旋健康氣炸鍋等你抱回家。

受到疫情影響，國人減少出門機率，多數人選擇利用外送訂餐平台解決飲食需求。蝦皮購物觀察，疫情也促使更多餐飲店家嘗試開拓新的銷售管道，蝦皮美食外送的店家數也受疫情影響，在近兩個月內成長1倍，此外使用蝦皮美食外送的消費者以35-39歲的使用者成長最多，創下近5成的增長，而50-70歲的使用者也增加近3成，可顯示因疫情關係，中高齡消費者開始嘗試使用外送訂餐平台解決三餐需求。

值得注意的是，蝦皮購物不僅提供各國各式美食外送，「少添加」、「營養均衡」的健康料理也是蝦皮美食外送的口碑選項，包括：uMEAL、Solema低卡健康餐、KEEP FIT低脂健康料理…等，幫助消費者在疫情期間吃得健康、美味，並祭出新進店家7折優惠鼓勵消費者嘗鮮，希望消費者在疫情期間在家逛蝦皮，吃喝玩樂一站滿足！

台北市政府為扶助實體店家度過疫情寒冬，整合外送、美食、便利支付業主推出「台北美食不斷送」活動，可望帶動地方餐飲店家消費商機。蝦皮購物體貼實體店家的艱困，第一時間推出加碼優惠響應政府政策，不只鼓勵店家數位轉型、提供店家多元經營管道，也讓期望讓消費者擁有更彈性的消費選擇。即日起至6月14日止，只要於蝦皮美食外送下單，便有機會抽中台北市府提供10萬元大獎！活動期間下單次數前10名消費者，蝦皮美食外送平台再加碼送出飛利浦PHILIPS 渦輪氣旋健康氣炸鍋與最高1,500元全站購物金！不僅如此，為感謝蝦皮美食外送忠實用戶的支持，蝦皮美食外送再週週抽出20名幸運兒，凡每週累計2筆滿200元訂單者，就有機會將10張0元免運券帶回家，這疫關，蝦皮購物陪大家度過！

(工商 )