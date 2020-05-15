台積電正式宣布赴美設廠，專攻高階先進5奈米製程晶圓，今在市場引爆多、空交戰，激出單日逾4萬張大量後，由多方居上風，也帶領台股開高震盪趨堅，加權股價指數終場上漲34.04點，收復10800點，報10814.92點，漲幅0.32%，成交1734.32億元。

台股周五收盤紅主要功臣除係台積電大漲5元，漲幅1.71%，貢獻厥偉外，包括富邦金、中信金、南亞科、聯電、廣達、台塑、亞泥、長榮與台灣大等重量級集團股也都在多方，成為穩定軍心的後盾。

不過，表現弱勢的權值仍有鴻海、股王大立光、中華電、國泰金、長榮航、日月光控、華航、仁寶、友達、台化、台泥、台塑化、遠東新、統一、和碩、台達電及第一金等。

店頭市場方面，生技股經適度整理後仍是撐盤要角、電子居輔攻角色，使盤勢同樣開高震盪趨堅，收漲0.7%，報141.64點，成交488.84億元。預期短期盤勢，仍將以籌碼面易於掌控的小型股擔當主流地位。

亞股方面，除菲律賓、越南、印尼與印度等市場表現不佳外，餘澳洲、日本、南韓、大陸、香港、新加坡、馬來西亞及泰國等股市，都跟著美股腳步反彈，臉色紅潤。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期等4大期指，多是狹幅整理格局，目前道瓊期、標普500與小型股2000等3大期指，暫報下挫0.07%、0.13%與0.23%；僅那斯達克期指暫報小漲0.04%。

業內人士指出，上市櫃企業首季財報悉數出爐後，搭配第二季展望，及下半年將陸續恢復經濟能量的主要工業國復工態勢，不排除基本面優勢、全球競爭力強韌，並具高股息殖利率相關股票，仍將是強者恆強波段標的。

技術面方面，今5日線、10日線與10900點雖得而復失，但在國家隊法人護持下，短多仍居上風，預期下周再度一一挑戰不在話下，而上檔年線與萬一等關卡，則仍需美股震盪偏多的走勢進一步明朗。唯受制川普推特治國的亂放話行事風格，變數難掌控，使美股短期或仍處高檔飄搖架構，因此，台股近期走勢或未脫萬一關卡與季線間橫向整理待變，而個股仍依題材領先盤勢發展格局。

(工商 )